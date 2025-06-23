Чи можуть під час воєнного стану забрати город, який ви не приватизували

Багато українців продовжують користуватися не приватизованим городом для вирощування городини. Однак дехто задумується над тим, чи можуть його забрати.

Приватизувати город поки не можна

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасова міра для захисту державних ресурсів.

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За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Зверніть увагу! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.