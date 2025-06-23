Чи можуть під час воєнного стану забрати город, який ви не приватизували
- Під час воєнного стану в Україні заборонена приватизація землі, включаючи городи, якими користуються багато років.
- Користувачі городів не можуть бути змушені звільнити землю без рішення суду або офіційної процедури, і рекомендується зафіксувати факт користування для захисту прав.
Багато українців продовжують користуватися не приватизованим городом для вирощування городини. Однак дехто задумується над тим, чи можуть його забрати.
Приватизувати город поки не можна
У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасова міра для захисту державних ресурсів.
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За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.
Зверніть увагу! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.
Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.
- Також підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
- Зафіксуйте факт користування.Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
- Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.