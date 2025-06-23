Приватизировать огород пока нельзя

В период военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это временная мера для защиты государственных ресурсов.

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По словам специалистов, в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.

Обратите внимание! Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.

Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.