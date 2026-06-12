Росіяни програють "війну" рослині: вона становить небезпеку для людей
Росія намагається хизуватися військовими досягненнями. Однак росіяни відверто програють війну досить простій рослині, яка поступово захоплює країну та несе шкоду звичайним людям.
Яка рослина поширюється Росією та у чому її небезпека
Мова йде про масове поширенням борщівника Сосновського, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.
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Що таке борщівник? Це рослина, яку в середині ХХ століття активно впроваджували в сільське господарство СРСР. Її презентували як перспективну кормову культуру.
Але станом на сьогодні вона перетворилася на справжнє "екологічне лихо". Борщівник становить небезпеку для людей. Причиною тому є фототоксичний сік, який спричиняє важкі опіки.
Але й це ще не все. Борщівник поступово витісняє місцеву рослинність та швидко захоплює нові території.
У країні-агресорці поширення борщівника збільшується щороку на 10 – 15%. А в окремих регіонах – навіть на 20%.
Зверніть увагу! Наразі зараженими вважаються понад 93 тисячі гектарів сільськогосподарських земель Росії.
Найбільше від інвазивної рослини потерпають:
- Центральна Росія;
- Поволжя;
- Урал;
- Північно-західні області.
Проблема стільки настільки поширеною, що з 1 березня на Росії набули зміни до земельного законодавства. Вони зобов’язують власників ділянок самостійно боротися з борщівником.
Фактично влада, яка свого часу сама масово висаджувала борщівник і фінансувала його поширення, нині переклала відповідальність за ліквідацію наслідків на дачників, фермерів і власників земельних ділянок,
– пояснили у СЗР України.
Важливо! За невиконання нових вимог для росіян передбачені чималі штрафи.
Що ще відомо щодо Росії
Росія програла Україні у постачаннях до Китаю. Річ у тім, що Пекін збільшив імпорт соняшникового шроту у 2025 – 2026 роках удвічі – внаслідок призупинення постачання канадського шроту з каноли. Україна та Казахстан збільшили частку в постачанні цієї продукції на китайський ринок. Водночас Росія її знизила.
Крім того, Господарський суд Харківської області задовольнив позов підприємства "АГРОТРЕЙД" щодо Росії. Суд визнав збитки від окупації й бойових дій. Сума становить понад 117 мільйонів гривень.