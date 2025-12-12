Які штрафи за незаконну вирубку лісу передбачені в Україні у 2025 році

За умисне зрубування дерев українським законодавством передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Пиляти дерева без дозволу можна лише на власній ділянці, або ж у лісі лише з лісорубним квитком.

Яке покарання за незаконну вирубку лісу?

Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Зокрема, відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників.

Читайте також Чи можна викопати сосну в лісі: що для цього треба та де садити

Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду карається штрафом від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Це кримінальне правопорушення належить до категорії нетяжких злочинів.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Пам'ятайте, що при цьому, істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Вчинення цього злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Це кримінальне правопорушення належить до категорії нетяжких злочинів.

Такі ж дії, вчинені у заповідниках або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Кримінальне правопорушення належить до категорії нетяжких злочинів.

Яке покарання за порушення з тяжкими наслідками?

Якщо діями, зазначеними вище, було спричинено тяжкі наслідки, такий злочин він карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років. Це кримінальне правопорушення належить до категорії тяжких злочинів.

Зверніть увагу! Тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За які порушення настає адміністративна відповідальність?

Адміністративна відповідальність регламентується статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення.

Ці порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пам'ятайте! Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з вищезазначених порушень тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від шестисот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи буде штраф, якщо дрова, заготовлені з дерев, які росли на подвір'ї власника?