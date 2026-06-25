Аграріям готують нові правила: що змінить цифрова система захисту рослин

В Україні готують запуск нової цифрової системи у сфері захисту рослин, яка має змінити порядок роботи аграрного бізнесу. Більшість процедур планують перевести онлайн, а контроль за рослинною продукцією зробити повністю простежуваним.

В Україні запровадять єдину систему реєстрації для агросектору

Міністерство економіки України розпочало підготовку до створення єдиної цифрової системи державної реєстрації у сфері захисту рослин, про це повідомили на сайті відомства. Її головна мета – спростити взаємодію бізнесу з державними органами, автоматизувати процеси та привести українські правила у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

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Основою нової системи стане PHIS (Phytosanitary Inspection System) – спеціальна платформа, через яку учасники ринку зможуть працювати з державними органами в електронному форматі. Система буде інтегрована з платформою "Трембіта", що дозволить автоматично перевіряти інформацію через державні реєстри та використовувати Дія.Підпис для підтвердження даних.

Обов'язкову реєстрацію повинні будуть пройти професійні оператори, діяльність яких пов'язана з рослинною продукцією, для якої необхідні фітосанітарні сертифікати або паспорти. Йдеться, зокрема, про дистриб'юторів засобів захисту рослин, агроконсультантів, лабораторії, навчальні центри та компанії, які займаються технічним оглядом обладнання.

Водночас невеликі виробники, які продають обмежені обсяги продукції безпосередньо споживачам, а також транспортні компанії, які лише перевозять вантажі, від обов'язкової реєстрації будуть звільнені.

Аграріям видаватимуть цифрові статуси, а продукцію можна буде відстежити

Після реєстрації кожен учасник системи отримає унікальний літерно-цифровий код. Він визначатиме статус оператора та його можливості у сфері роботи із рослинною продукцією. Окремі позначення передбачать для продавців засобів захисту рослин, консультантів, лабораторій та інших професійних учасників ринку.

Нові правила також стосуватимуться роботи з пестицидами. Для використання препаратів І класу небезпеки аграріям потрібно буде пройти спеціальне навчання та скласти відповідний іспит. Без підтвердженого статусу придбати такі засоби буде неможливо.

Ще одним важливим елементом реформи стане повна простежуваність продукції. Фітосанітарні сертифікати, паспорти рослин і маркування дерев'яної тари отримають унікальні QR-коди. За їхньою допомогою можна буде швидко перевірити походження продукції, результати лабораторних досліджень та законність її обігу.

Важливо! Бізнес також буде зобов'язаний регулярно оновлювати інформацію у державних реєстрах. Якщо виявлять фальсифіковану продукцію або серйозні порушення, оператора зможуть виключити із системи вже наступного дня після відповідного рішення.

Мор бджіл на Кіровоградщині: збитки пасічників уже сягають мільйонів гривень

Нещодавно ми писали, що у двох селах Кіровоградської області зафіксували масову загибель бджіл, від якої постраждали 14 пасічників. Люди пов'язують мор комах з обробкою полів інсектицидами та вимагають компенсації завданих збитків. Водночас одним з плюсів запровадження держреєстрації ЗЗР стане унеможливлення таких випадків надалі, коли від неконтрольованого використання інсектицидів фермерами масово гинуть бджоли.