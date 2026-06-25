Для аграріїв змінили умови отримання важливого статусу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило критерії, за якими підприємства можуть бути визнані важливими для економіки країни. Відповідний наказ №6954 від 24 червня 2026 року передбачає посилення низки вимог, зокрема для підприємств аграрної галузі.

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Оновлені правила впливають на можливість отримання статусу, який дає право на бронювання працівників. Для сільськогосподарських підприємств тепер необхідно відповідати жорсткішим показникам.

Зокрема, мінімальну площу земель, які обробляє агропідприємство, збільшили удвічі – із 500 гектарів до 1000 гектарів. Також зріс і показник річного доходу: замість 20 мільйонів гривень підприємство має підтвердити дохід не менше 40 мільйонів гривень.

Водночас із переліку критеріїв прибрали вимогу щодо сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі не менше 324 тисяч гривень за квартал. Також більше не враховується можливість отримання статусу через володіння 90 відсотками капіталу інших критично важливих підприємств.

Для аграрних компаній додатково встановили вимогу щодо подання копії податкового розрахунку із підтвердженням контролюючого органу.

Зміни торкнулися також лісового господарства та зарплатних вимог

Нові правила змінили критерії і для підприємств лісового господарства. Мінімальна площа земель у постійному користуванні зросла у п’ять разів – із 500 гектарів до 2500 гектарів.

Водночас альтернативну вимогу щодо кількості застрахованих працівників пом’якшили: замість 15 осіб достатньо мати 10 працівників. Проте тепер цей критерій обов’язково доповнюється фінансовим показником – річним доходом не менше 10 мільйонів гривень.

Крім цього, із переліку видів діяльності для лісової галузі виключили низку напрямів, серед яких мисливство, інжиніринг, геологія та деякі освітні послуги.

Загальні критерії для підприємств також стали жорсткішими. Запроваджено нові зарплатні вимоги залежно від кількості працівників.

Для компаній із середньою кількістю працівників понад 50 осіб середня зарплата має бути не меншою за середню по Україні за останній звітний рік, помножену на коефіцієнт 2. Для підприємств із чисельністю від 20 працівників застосовується коефіцієнт 3.

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, встановили додаткові умови: штат має становити щонайменше 10 осіб, а сплата податків та єдиного соціального внеску – не менше 24 тисяч гривень у кожній області за останні три місяці.

Хто ще може отримати статус важливого підприємства

Окремо передбачили можливість отримання статусу для виробників української техніки та обладнання. Йдеться про компанії, продукція яких включена до переліку Мінекономіки та може частково компенсуватися за рахунок бюджетних коштів.

При цьому частина критеріїв залишилася без змін. До важливих для економіки підприємств і надалі можуть належати компанії, які отримують державні гранти, виконують договори з Мінекономіки строком від 6 місяців, перебувають у сфері управління міністерства або мають державу в особі Мінекономіки як єдиного засновника чи акціонера.

Також статус можуть отримати підприємства, які працюють у трьох і більше областях України, є учасниками індустріальних парків, реалізують інвестиційні проєкти зі значними вкладеннями у сфері переробки, виробництва біогазу чи біометану, а також видобування і переробки корисних копалин.

Зверніть увагу! Таким чином, нові правила суттєво підвищують вимоги до підприємств, які претендують на статус важливих для економіки. Для агросектору це означає, що частині малих і середніх господарств буде складніше відповідати оновленим критеріям для бронювання працівників.