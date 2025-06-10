Які обов'язкові умови договору оренди землі передбачає законодавство

Часто договір оренди землі люди підписують навіть не замислюючись, "на автоматі". Однак не варто нехтувати елементарними знаннями про процес орендування землі та його обов'язкові умови

Які умови оренди землі є істотними

Оренда землі є одним із найпоширеніших видів користування, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Проте навіть досвідчені орендарі й орендодавці іноді не до кінця усвідомлюють, які саме умови договору є обов'язковими.

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У статті 15 Закону України "Про оренду землі" йдеться про те, що істотними умовами договору оренди землі є:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

(кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); дата укладення та строк дії договору оренди;

договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. Проте зверніть увагу, що просто відсутність у договорі однієї з істотних умов не є підставою для визнання договору недійсним.

Важливо! Якщо відсутність у договорі однієї з істотних умов не унеможливила виконання договору, зокрема в частині проведення розрахунків, і сторони протягом певного часу виконували договір погодженим способом, то незгода позивача з умовою виконання договору не може бути підставою для визнання її прав порушеними в момент укладення договору та визнання його недійсним з цих підстав.