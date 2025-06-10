Какие условия аренды земли являются существенными

Аренда земли является одним из самых распространенных видов пользования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако даже опытные арендаторы и арендодатели иногда не до конца осознают, какие именно условия договора являются обязательными.

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В статье 15 Закона Украины "Об аренде земли" говорится о том, что существенными условиями договора аренды земли є:

объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);

(кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка); дата заключения и срок действия договора аренды;

договора аренды; арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

По согласию сторон в договоре аренды земли могут указываться другие условия. Однако обратите внимание, что просто отсутствие в договоре одного из существенных условий не является основанием для признания договора недействительным.

Важно! Если отсутствие в договоре одного из существенных условий не сделало невозможным исполнение договора, в частности в части проведения расчетов, и стороны в течение определенного времени выполняли договор согласованным способом, то несогласие истца с условием исполнения договора не может быть основанием для признания его прав нарушенными в момент заключения договора и признания его недействительным по этим основаниям.