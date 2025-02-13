Торгівля між Україною та ЄС агропродукцією сягнула рекорду у 2024 році

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом сягнула рекордних значень. Наприкінці року обсяги становили майже 17 мільярдів доларів.

Торгівля з ЄС зростає

За словами заступника директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Миколи Пугачова, це найвищий показник за часів дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передає 24 Канал. Він на 3% перевищив попередній рекорд 2022 року у 16,5 мільярдів доларів.

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При цьому додатне для нашої держави сальдо становило близько 9 мільярдів доларів,

– говорить Микола Пугачов.

За його словами, головними європейськими партнерами для України минулого року були:

Іспанія,

Польща,

Нідерланди,

Німеччина,

Італія,

Румунія,

Франція,

Бельгія.

Ці країни утворюють 80 % сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродовольством з Європейським Союзом.

Торік Україна імпортувала аграрної продукції з країн – членів ЄС на суму близько 4006 мільйонів доларів. Це майже на 9% більше, ніж 2023 року.

Яких товарів Україна імпортує найбільше

В імпорті сільськогосподарської продукції до України з ЄС, зазначив Микола Пугачов, поки що відсутня така ж виражена структура, як в експорті. При цьому виділяються кілька груп товарів.

У 2024 році Україна найбільше – 484 мільйонів доларів – витратила на закупівлю в ЄС різних напоїв. Різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів імпортували на 405 мільйонів доларів, тютюнових виробів – на 385 мільйонів доларів, продуктів для годівлі тварин, залишків та відходів – на 356 мільйонів доларів, какао та шоколадних виробів – на 289 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Помітну частку (7 %) у вітчизняному імпорті з ЄС 2024 року знову зайняли молокопродукти. Торік їх завезли з-за кордону на 8 % більше, ніж 2023 року, – на суму 277 мільйонів доларів. При цьому визначальним товаром в імпорті цієї групи виявились різні сири, яких минулого року закупили на 225 мільйонів доларів, поінформував науковець.

Обсяги поставок на український ринок готових продуктів з зерна склали 258 мільйонів доларів. Загалом вказані групи продуктів зайняли 61 % у вартісних обсягах імпорту продовольства з Євросоюзу.

Важливо! Микола Пугачов підсумував, що Євросоюз продовжує утримувати позицію основного постачальника агропродовольчої продукції в Україну, стабільно забезпечуючи потреби нашого внутрішнього ринку різноманітною товарною номенклатурою, що виробляється, накопичується й поширюється країнами-членами даного інтеграційного формування.