Торговля с ЕС растет

По словам заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Николая Пугачева, это самый высокий показатель за время действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, передает 24 Канал. Он на 3% превысил предыдущий рекорд 2022 года в 16,5 миллиардов долларов.

Читайте также Прогнозы неутешительны: экспорт и производство зерна в Украине упадет

При этом положительное для нашего государства сальдо составило около 9 миллиардов долларов,

– говорит Николай Пугачев.

По его словам, главными европейскими партнерами для Украины в прошлом году были:

Испания,

Польша,

Нидерланды,

Германия,

Италия,

Румыния,

Франция,

Бельгия.

Эти страны образуют 80% суммарного отечественного торгового оборота агропродовольствием с Европейским Союзом.

В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран – членов ЕС на сумму около 4006 миллионов долларов. Это почти на 9% больше, чем в 2023 году.

Каких товаров Украина импортирует больше всего

В импорте сельскохозяйственной продукции в Украину из ЕС, отметил Николай Пугачев, пока отсутствует такая же выраженная структура, как в экспорте. При этом выделяются несколько групп товаров.

В 2024 году Украина больше всего – 484 миллионов долларов – потратила на закупку в ЕС различных напитков. Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов импортировали на 405 миллионов долларов, табачных изделий – на 385 миллионов долларов, продуктов для кормления животных, остатков и отходов – на 356 миллионов долларов, какао и шоколадных изделий – на 289 миллионов долларов.

Обратите внимание! Заметную долю (7%) в отечественном импорте из ЕС в 2024 году снова заняли молокопродукты. В прошлом году их завезли из-за границы на 8% больше, чем в 2023 году, – на сумму 277 миллионов долларов. При этом определяющим товаром в импорте этой группы оказались различные сыры, которых в прошлом году закупили на 225 миллионов долларов, проинформировал ученый.

Объемы поставок на украинский рынок готовых продуктов из зерна составили 258 миллионов долларов. В общем указанные группы продуктов заняли 61% в стоимостных объемах импорта продовольствия из Евросоюза.

Важно! Николай Пугачев подытожил, что Евросоюз продолжает удерживать позицию основного поставщика агропродовольственной продукции в Украину, стабильно обеспечивая потребности нашего внутреннего рынка разнообразной товарной номенклатурой, что производится, накапливается и распространяется странами-членами данного интеграционного формирования.