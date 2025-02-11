Почему Украина теряет производство и экспорт зерна

В сезоне 2024/25 маркетингового года производство и экспорт зерна в Украине существенно сократятся по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA). По прогнозам ведомства, общий объем производства зерновых снизится на 13%, а экспорт – на 26%.

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Обратите внимание! Одной из причин падения экспорта является истощение запасов зерна в стране. В то же время конечные запасы на конец сезона оцениваются в 1,8 миллиона тонн – это на 19% больше, чем в прошлом году, но значительно меньше довоенного уровня.

Наибольшее сокращение ожидается в производстве кукурузы – на 24% по сравнению с 2023/24 маркетинговыми годами, до 24,6 миллиона тонн. Ее экспорт может упасть на 33%, до 19,6 миллиона тонн. Запасы кукурузы в конце сезона прогнозируются на уровне 722 тысяч тонн, что немного выше прошлогоднего показателя, но существенно ниже 2,8 миллиона тонн, которые были в резерве в 2022/23 маркетинговом году.