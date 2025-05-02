На українському ринку продовжують дешевшати огірки
- Ціни на українські тепличні огірки стрімко падають через сезонне збільшення пропозиції та стриманий попит.
- Вартість огірків знизилася на 12% порівняно з минулим тижнем, і на 29% дешевше, ніж у травні попереднього року.
Кілька тижнів тому на українському плодоовочевому ринку почалося здешевшання огірків. Наразі ціна продовжує падати.
Ціни на огірки продовжують падати
На поточному тижні в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Ситуацію, що склалася, ключові гравці ринку пояснюють сезонним збільшенням пропозиції овочів на ринку.
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На сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірки до продажу в діапазоні 40 – 70 гривень за кілограм (0,96 – 1,69 долара за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягів партій. У середньому це на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
В чергове знижувати відпускні ціни виробники змушені через збільшення пропозиції цієї продукції на ринку на тлі стриманого попиту в даному сегменті. За словами виробників, встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання овочів у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції огірків із плівкових теплиць.
Зверніть увагу! Експерти також додали, що дана продукція нині вже пропонується в середньому на 29% дешевше, ніж на початку травня попереднього року.