Огірки в Україні дешевшають

На українському ринку зберігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аналітики говорять, що збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та невисокий попит на овочі є головними факторами, що провокують негативну динаміку цін у даному сегменті.

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Водночас великі тепличні господарства вже повідомляють про великі залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах продовжує збільшуватися. Тому, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

Так, нині тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45 – 75 гривень за кілограм (1,08 – 1,80 долара за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також аналітики зазначають, що велику конкуренцію місцевому огірку продовжує складати імпортна продукція виробництва Румунії. Багато імпортерів зараз мають великі запаси румунського огірка ще минулого тижня, тому змушені були знизити ціни на цю продукцію до 25 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! В умовах, що склалися, українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, окрім як і далі знижувати відпускні ціни, які на цю мить вже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року.