Вранці 5 вересня окупанти атакували безпілотником легковий автомобіль на Херсонщині. Пізніше стало відомо, що в авто перебував фермер Олександр Гордієнко. На жаль, чоловік загинув.

Трагічну звістку повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Інцидент трапився близько 09:00 поблизу села Урожайне Бериславського району, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Олександра Гордієнка?

Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку, – так починається пост чиновника у фейсбуці.

За словами Прокудіна, фермер працював у полі, коли російський дрон підступно атакував його автівку.

58-річний Олександр Гордієнко понад 30 років працював у сфері сільського господарства. Він був власником ферми "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і шанували на Херсонщині.

Прокудін зауважив, що Херсонщина втратила людину з великою душею, яка попри ворожі обстріли та міни останнього залишалася на рідній землі та працювала на ній і заради неї.

У серпні Гордієнко став героєм матеріалу Суспільного "Фермери з рушницями та комбайни з РЕБами. Як херсонські аграрії працюють під атаками російських дронів". Фермер розповів, що самостійно збиває безпілотники. Спеціально для знешкодження ворожих безпілотників чоловік купупив собі десятизарядку.

Відомо, що прокуратура вже розпочата досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Що відомо про воєнні злочини Росії в Україні?