В Україні продовжує дорожчати олія: яка вартість у магазинах
- Ціни на соняшникову олію в Україні зросли на 38% за рік, досягнувши 77,50 гривні за 850 мілілітрів.
- Зростання цін пояснюється високою вартістю насіння соняшника через обмежену пропозицію та великий попит на переробних підприємствах.
У магазинах України продовжують рости ціни на соняшникову олію. Експерти пояснюють зростання вартості здорожчанням сировини.
Чому олія дорожчає на полицях магазинів
В Україні ще з кінця 2024 року невпинно зростають ціни на соняшникову олію, повідомляє 24 Канал із посиланням на продуктовий моніторинг за березень від УКАБ.
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Хоч за минулий місяць здорожчання і не було таким суттєвим і склало всього 4%, однак за рік олія здорожчала на 38%. На початку року середня вартість соняшникової олії у магазинах складала 67 гривень за 850 мілілітрів. Зараз же ціна сягає 77,50 гривні.
Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, соняшникова олія продовжує дорожчати через стабільну високу вартість насіння соняшника у гуртових закупівлях. Вартість соняшника зростала у зв’язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмежену пропозицію через менший врожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць.
Які ціни на олію у магазинах зараз
Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на олію у найбільших торгівельних мережах України:
Олейна рафінована, 850 мілілітрів
- АТБ – 81,50 гривні;
- Сільпо – 82 гривні;
- Ашан – 75 гривень;
- Novus – 82 гривні;
- Мегамаркет – 81,40 гривні;
- Metro – 77,90 гривні;
Щедрий дар рафінована, 850 мілілітрів
- АТБ – 79,20 гривні;
- Сільпо – 82 гривні;
- Ашан – 79,20 гривні;
- Novus – 84 гривні;
- Мегамаркет – 92 гривні;
- Metro – 79 гривень;
Олія, 850 мілілітрів
- АТБ – 72,2 гривні;
- Сільпо – 61 гривень;
- Ашан – 60,50 гривні;
- Novus – 59,70 гривні;
- Мегамаркет – 31 гривня;
- Metro – 60,50 гривні.