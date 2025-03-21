В Україні продовжує дорожчати олія: яка вартість у магазинах

У магазинах України продовжують рости ціни на соняшникову олію. Експерти пояснюють зростання вартості здорожчанням сировини.

Чому олія дорожчає на полицях магазинів

В Україні ще з кінця 2024 року невпинно зростають ціни на соняшникову олію, повідомляє 24 Канал із посиланням на продуктовий моніторинг за березень від УКАБ.

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Хоч за минулий місяць здорожчання і не було таким суттєвим і склало всього 4%, однак за рік олія здорожчала на 38%. На початку року середня вартість соняшникової олії у магазинах складала 67 гривень за 850 мілілітрів. Зараз же ціна сягає 77,50 гривні.

Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, соняшникова олія продовжує дорожчати через стабільну високу вартість насіння соняшника у гуртових закупівлях. Вартість соняшника зростала у зв’язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмежену пропозицію через менший врожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць.

Які ціни на олію у магазинах зараз

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на олію у найбільших торгівельних мережах України:

Олейна рафінована, 850 мілілітрів

АТБ – 81,50 гривні;

– 81,50 гривні; Сільпо – 82 гривні;

– 82 гривні; Ашан – 75 гривень;

– 75 гривень; Novus – 82 гривні;

– 82 гривні; Мегамаркет – 81,40 гривні;

– 81,40 гривні; Metro – 77,90 гривні;

Щедрий дар рафінована, 850 мілілітрів

АТБ – 79,20 гривні;

– 79,20 гривні; Сільпо – 82 гривні;

– 82 гривні; Ашан – 79,20 гривні;

– 79,20 гривні; Novus – 84 гривні;

– 84 гривні; Мегамаркет – 92 гривні;

– 92 гривні; Metro – 79 гривень;

Олія, 850 мілілітрів