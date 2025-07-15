Чи може орендар продати право оренди комунальної землі

Часто сільгосппідприємства беруть в оренду не лише землі селян, а й комунальні ділянки. Втім, подекуди у них виникає питання, чи можна право оренди на такі ділянки продати.

Чи можна продати право оренди?

Відповідно до статті 8-1 Закону України "Про оренду землі" право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті випадків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Зверніть увагу! Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди.

Орендар, що має намір відчужити право оренди земельної ділянки за згодою орендодавця, подає особисто або надсилає рекомендованим листом орендодавцеві відповідну заяву.

Орендодавець у місячний строк з дня отримання заяви письмово надає орендарю згоду на відчуження права оренди земельної ділянки або вмотивовану відмову в наданні такої згоди. У разі якщо в установлений цією статтею строк орендодавець не надав згоди на відчуження права оренди земельної ділянки або вмотивованої відмови в її наданні, орендар може відчужувати право оренди земельної ділянки через десять робочих днів з дня закінчення цього строку.

Важливо! Відчужене право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку. Таким чином, відчужувати право оренди комунальної землі заборонено, крім випадку, встановленого частиною 2 статті 8-1 Закону України "Про оренду землі".