Як продати земельний пай, якщо він в оренді
- Орендар має переважне право на купівлю землі, яку він орендує, і власник повинен повідомити його про намір продати ділянку за 2 місяці до продажу.
- Якщо орендар не скористається переважним правом, власник може продати ділянку іншій особі, і зміна орендодавця не змінює умов оренди без зазначення в договорі.
Вже понад 3 роки, з 1 липня 2021 року, в Україні працює відкритий ринок землі. Він дозволяє продавати навіть ту землю сільгосппризначення, яка перебуває у довгостроковій оренді.
Яким чином продати землю, що перебуває в оренді
Згідно з законодавством орендар має переважне право на купівлю землі, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України. Недотримання процедури переважного права може закінчитися для власника судовою тяганиною.
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Для продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває в оренді необхідно дотриматись певних умов:
- власник зобов'язаний не пізніше як за 2 місяці до дня купівлі-продажу подати заяву нотаріусу про намір продати землю, нотаріус реєструє це у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір;
- нотаріус протягом 3 робочих днів повідомляє орендаря цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом;
- якщо орендар хоче скористатися таким правом, протягом 1 місяця він повідомляє про це нотаріуса. Після протягом 1 місяця з дня отримання наміру від орендаря нотаріус призначає дату і час укладання договору купівлі-продажу ділянки між власником та орендарем.
Зверніть увагу! Орендар втрачає переважне право, якщо протягом місяця з дня отримання повідомлення від нотаріуса не повідомив його про бажання скористатися переважним правом, чи відмовився від укладення договору купівлі-продажу, чи не з'явився у день і час, призначені нотаріусом для укладення договору.
У такому разі власник може продати земельну ділянку іншій особі.
Які особливості переважного права на купівлю
Якщо, відповідно до закону, орендар не може набувати у власність ділянку, він може передати своє переважне право іншій особі, але лише один раз. Передача вже переданого переважного права заборонена.
Якщо земля продана з порушенням переважного права, орендар може подати позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Позивач буде зобов'язаний внести на рахунок суду суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.
Що робити з договором про оренду
Якщо особа купила ділянку, що передана в оренду, вона зобов'язана повідомити про це її користувачів протягом одного місяця з дня набуття права власності.
Зміна орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди або його припинення. Якщо в самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено.