Який термін оренди землі є оптимальним для укладення

Більшість власників землі в Україні здають її в оренду. Однак при укладенні договору не всі задумуються над тим, який термін буде найкращим та найзручнішим.

На скільки укласти договір, щоб не пожалкувати

Від строку оренди залежить стабільність, дохідність та навіть безпека як орендодавця або орендаря, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Мінімальний строк оренди, передбачений законодавством складає 7 років, якщо мова про землі сільгосппризначення для товарного виробництва (частина 1 статті 93 Земельного кодексу України та частина 1 статті 19 Закону України "Про оренду землі").

Максимальний термін складає 50 років. Оптимальним же є строк у 10 років і більше. Це буде гарантувати:

Захист від рейдерства. Довший строк – стабільніше право користування.

Гарантоване повернення інвестицій. Особливо, якщо плануєте капіталовкладення: зрошення, добрива, насіння, техніка.

Зручність для банківських кредитів. Багато програм фінансування вимагають договір оренди мінімум на 7–10 років.

Важливо! Однак варто запам'ятати, що оформлення має бути через держреєстрацію. Інакше – договір не матиме юридичної сили. У договорі важливо прописати механізм дострокового розірвання. Життя змінюється, а земля – це стратегічний ресурс.