Зазвичай власники землі в Україні здають її в оренду аграріям. Однак не кожен знає, чи треба знімати землю з оренди після закінчення терміну дії договору.

Чи потрібно знімати землю з оренди?

Закінчення строку дії договору оренди землі припиняє зобов'язання між сторонами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак для того, щоб у реєстрі більше не значилось обтяження у вигляді оренди, власнику необхідно звернутися до державного реєстратора та подати заяву про державну реєстрацію припинення права оренди.

Зверніть увагу! Без цього формального кроку у Державному реєстрі прав залишатиметься запис про оренду, і це може створити труднощі, наприклад, якщо ви захочете знову здати землю в оренду чи продати її.

Якщо ж орендар після закінчення строку договору продовжує користуватися ділянкою без підписання нового договору - це незаконно. У такому випадку потрібно офіційно вимагати звільнення землі, а за потреби - захищати своє право через суд.

Пам'ятайте! Контролюйте терміни договорів та завчасно готуйте документи для державного реєстратора, щоб уникнути блокування ваших прав на землю.

Які обов'язкові умови договору оренди землі передбачені за законом?