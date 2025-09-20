Надо ли снимать участок с аренды, если срок действия договора истек
- После окончания срока действия договора аренды земли, собственнику нужно подать заявление к государственному регистратору для прекращения права аренды.
- Если арендатор продолжает пользоваться участком без нового договора, это незаконно, и собственник может потребовать освобождения земли или обратиться в суд.
Обычно владельцы земли в Украине сдают ее в аренду аграриям. Однако не каждый знает, надо ли снимать землю с аренды после окончания срока действия договора.
Нужно ли снимать землю с аренды?
Окончание срока действия договора аренды земли прекращает обязательства между сторонами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако для того, чтобы в реестре больше не значилось обременения в виде аренды, владельцу необходимо обратиться к государственному регистратору и подать заявление о государственной регистрации прекращения права аренды.
Обратите внимание! Без этого формального шага в Государственном реестре прав будет оставаться запись об аренде, и это может создать трудности, например, если вы захотите снова сдать землю в аренду или продать ее.
Если же арендатор после окончания срока договора продолжает пользоваться участком без подписания нового договора - это незаконно. В таком случае нужно официально требовать освобождения земли, а при необходимости - защищать свое право через суд.
Помните! Контролируйте сроки договоров и заблаговременно готовьте документы для государственного регистратора, чтобы избежать блокировки ваших прав на землю.
Какие обязательные условия договора аренды земли предусмотрены по закону?
Обязательные условия договора аренды земли включают объект аренды, дату заключения, срок действия договора и арендную плату со всеми деталями.
Для договоров аренды водных объектов дополнительно указываются размер арендной платы за водный объект, характеристики водного пространства и обязательства по мероприятиям по охране экологического состояния.