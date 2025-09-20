Нужно ли снимать землю с аренды?

Окончание срока действия договора аренды земли прекращает обязательства между сторонами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако для того, чтобы в реестре больше не значилось обременения в виде аренды, владельцу необходимо обратиться к государственному регистратору и подать заявление о государственной регистрации прекращения права аренды.

Обратите внимание! Без этого формального шага в Государственном реестре прав будет оставаться запись об аренде, и это может создать трудности, например, если вы захотите снова сдать землю в аренду или продать ее.

Если же арендатор после окончания срока договора продолжает пользоваться участком без подписания нового договора - это незаконно. В таком случае нужно официально требовать освобождения земли, а при необходимости - защищать свое право через суд.

Помните! Контролируйте сроки договоров и заблаговременно готовьте документы для государственного регистратора, чтобы избежать блокировки ваших прав на землю.

Какие обязательные условия договора аренды земли предусмотрены по закону?