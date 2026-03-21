Як довести, що орендар погіршив якість вашої землі
21 березня, 08:02
Як довести, що орендар погіршив якість вашої землі

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Щоб довести погіршення якості землі орендарем, необхідно провести агрохімічне обстеження до і після оренди, оформлене офіційно для юридичної сили.
  • У разі порушення умов договору оренди, можна подати позов до суду, використовуючи агролабораторні висновки, фото/відеофіксацію та інші докази.

Здебільшого власники землі в Україні здають свої ділянки в оренду фермерам. Втім часто трапляються конфліктні ситуації, коли орендар міг нашкодити землі, погіршивши її якість.

Як зібрати докази, що орендар зіпсував землю?

Якщо ви передаєте земельну ділянку в оренду, то важливо не лише правильно оформити договір, а й захистити свою землю від псування, повідомляє "Земельний фонд України". Якщо ви підозрюєте, що орендар погіршив стан ґрунту, не дотримувався технологій або порушив правила використання, є певна послідовність дій, що допоможуть це довести.

Дивіться також Незаконна споруда й низка проблем: як узаконити будівлю на власній ділянці 

Для початку треба провести агрохімічне обстеження землі. Найефективніший спосіб – зробити аналіз ґрунту до передачі в оренду і після завершення користування. Порівнявши показники, ви зможете зафіксувати погіршення родючості, підвищення рівня забруднення або зменшення гумусу. Агрохімічний звіт має бути оформлений офіційно та за стандартами, щоб мати юридичну силу в суді.

Зверніть увагу! Посилайтесь на умови договору. У типовому договорі оренди зазвичай є пункт про зобов'язання орендаря зберігати стан ґрунтів та не допускати їх виснаження. Якщо орендар це порушив – є підстава для притягнення до відповідальності.

Також необхідно зібрати додаткові докази:

  • Фото/відеофіксація: ерозія, засмічення, спалювання стерні тощо.
  • Акти місцевої ради, скарги громади або перевірки Держгеокадастру.
  • Показання свідків – сусідів, інших орендарів, фермерів.

Звертайтесь до суду, якщо орендар заперечує провину

Якщо орендар відмовляється відшкодовувати збитки, ви можете подати позов про стягнення шкоди.

Суд враховує:

  • офіційні висновки агролабораторії
  • наявність порушень договору
  • завдану шкоду власнику або громаді

За значне погіршення стану землі передбачена адміністративна, а іноді – кримінальна відповідальність. Якщо ви підозрюєте, що орендар зіпсував землю – не зволікайте.

Поновлення оренди землі: як не втратити ділянку через формальність?

  • Поновлення договорів оренди землі в Україні часто супроводжується плутаниною через змішування різних правових механізмів, а юридичні помилки можуть призвести до втрати ділянки.

  • Найпоширеніший спосіб поновлення договору – укладення додаткової угоди, але важливо правильно визначати строк договору, враховуючи обмеження, такі як загальний строк оренди до 50 років.