Здебільшого дешевшали: як змінилися ціни на овочі в Україні

Вартість овочів на ринку України здебільшого знижувалась минулого тижня. Зниження вартості у більшості випадків пов'язане з сезонним збільшенням вибірки у теплицях.

Як змінилися ціни на овочі та фрукти

Овочі в Україні минулого тижня переважно дешевшали, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після майже місячного зростання почали знижуватися ціни на торішню білокачанну капусту (з 45 – 55 до 40 – 50 гривень за кілограм).

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Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують зі стрімким погіршенням якості капусти, що зберігається, і зростанням пропозиції ранньої продукції, яка також дешевшає. Порівняно з попереднім тижнем, подешевшала цибуля (з 15 – 20 до 14 – 16 гривень за кілограм).

Так, проведене виданням опитування в групах Telegram показало, що учасники ринку в основному очікують на обвал цін на цибулю в Україні в новому сезоні. Третій тиждень поспіль стрімко дешевшає огірок (з 27 – 60 до 25 – 50 гривень за кілограм). Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавали томат (з 90 – 95 до 70 – 95 гривень за кілограм) і солодкий перець (з 100 – 150 до 95 – 110 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! На тлі зростання пропозиції продовжили знижуватися ціни на редиску (з 45 – 50 до 23 – 25 гривень за кілограм) та пекінську капусту (з 50 – 65 до 30 – 35 гривень за кілограм). У сегменті зелені подешевшали салат (з 55 – 75 до 30 – 40 гривень за кілограм), кріп (з 170 – 180 до 160 – 170 гривень за кілограм) та зелена цибуля (з 160 – 200 до 90 – 95 гривень за кілограм).

Водночас фермери підняли ціни на цвітну капусту (з 90 – 110 до 110 – 120 гривень за кілограм) та броколі (з 110 – 120 до 120 – 130 гривень за кілограм). Подорожчав кабачок (з 50 – 100 до 105 – 110 гривень за кілограм).

Важливо! У фруктовому сегменті почала дешевшати суниця садова (з 230 – 245 до 180 – 230 гривень за кілограм). При цьому третій тиждень поспіль зростають ціни на яблуко (з 33 – 43 до 32 – 48 гривень за кілограм). Звузився діапазон цін на грушу (з 65 – 130 до 100 – 110 гривень за кілограм).