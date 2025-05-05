Що дозволило знизити ціну на томати

Минулого тижня на внутрішньому ринку України почали знижуватись ціни на тепличні помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Така ситуація обумовлена ​​головним чином збільшенням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також стриманим попитом у даному сегменті.

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Зверніть увагу! Водночас залишаються стабільними постачання томатів із зовнішнього ринку, що також чинить тиск на ціни. Так, на сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу помідор не дорожче 70 – 100 гривень за кілограм (1,68 – 2,40 долара за кілограм), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами операторів ринку, пропозиція місцевих помідорів продовжує поступово збільшуватися, оскільки з кожним днем ​​дедалі більше українських стаціонарних комбінатів розпочинають сезон реалізації цієї продукції.

Однак експерти наголошують, що на цю мить ціни на тепличний томат в українських господарствах у середньому на 15% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін у сегменті місцевого томату.

Важливо! За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.