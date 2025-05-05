Что позволило снизить цену на томаты

На прошлой неделе на внутреннем рынке Украины начали снижаться цены на тепличные помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Такая ситуация обусловлена главным образом увеличением выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также сдержанным спросом в данном сегменте.

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Обратите внимание! В то же время остаются стабильными поставки томатов с внешнего рынка, что также оказывает давление на цены. Так, на сегодня местные тепличные комбинаты предлагают к продаже помидор не дороже 70 – 100 гривен за килограмм (1,68 – 2,40 доллара за килограмм), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам операторов рынка, предложение местных помидоров продолжает постепенно увеличиваться, поскольку с каждым днем все больше украинских стационарных комбинатов начинают сезон реализации этой продукции.

Однако эксперты отмечают, что на данный момент цены на тепличный томат в украинских хозяйствах в среднем на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство операторов рынка не исключают дальнейшего снижения цен в сегменте местного томата.

Важно! По словам производителей, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены вновь уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.