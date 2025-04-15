США піднімають тарифи на імпорт томатів з Мексики

У заяві Міністерства торгівлі США, опублікованій в понеділок, йдеться, що чинна торговельна угода з Мексикою щодо томатів не змогла захистити американських виробників, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Читайте також Експорт вин з ЄС до Росії впав: агресор ввів мита проти "недружніх країн"

У відомстві запровадили антидемпінгове мито у розмірі 20,91% на більшість постачань цього товару, яке почне діяти з 14 липня.

Антидемпінгові мита, як правило, застосовуються після того, як урядове розслідування виявляє, що продукція надходить до США за несправедливими цінами, що робить ці мита дещо відмінними від широких тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Мексика є найбільшим джерелом імпорту американської сільськогосподарської продукції, постачаючи помідори, свіжі ягоди та інші овочі.

Зверніть увагу! В останні роки США, відомі як світовий лідер у галузі сільського господарства, збільшили обсяги імпорту продовольства. Вартість цього імпорту зараз перевищує експорт таких культур, як кукурудза, соя та пшениця. За даними Міністерства сільського господарства США, очікується, що вхідні поставки всього, від авокадо до кави та цукру, призведуть до того, що цього року дефіцит сільськогосподарської торгівлі країни сягне рекордних 49 мільярдів доларів США.