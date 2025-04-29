Чи можна палити вогонь на власному подвір'ї

В Україні почався сезон пікніків, коли українці масово смажать шашлики. Однак це робити можна далеко не скрізь, а за розведення вогню у заборонених місцях можна отримати ще й чималий штраф.

Які покарання передбачені за розпалювання вогню

Якщо смажити шашлики у забороненому місці, це може закінчитись для українців штрафом розміром у 4590 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також Що можна побудувати на своїй ділянці без отримання дозволів

Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1360 гривень. А за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1530 до 4590 гривень.

У статті 77-1 КУпАП йдеться, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян 3060 – 6120 гривень.

Важливо! Перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з'ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості.

Де заборонено розпалювати вогнище

Забороняється розпалювати багаття в лісах і лісосмугах – незалежно від сезону. Це обмеження стосується як мангалів, так і будь-яких інших пристроїв для готування їжі на відкритому полум'ї.

Крім того, шашлики заборонено смажити:

поблизу водойм – не ближче ніж за 30 метрів від води;

на природоохоронних територіях – таких як заповідники, національні парки, заказники тощо;

у районах із підвищеним ризиком пожежі – це можуть бути сільськогосподарські угіддя, торф'яники або військові зони;

у межах міста – зокрема у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць.

Зверніть увагу! Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.