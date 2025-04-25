Чи можна відвідувати ліси

В теплу пору року багато людей збираються на пікніки, готуючи шашлики, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Проте, крім заборони на розведення відкритого вогню у лісі, наразі існують і певні обмеження до відвідування лісів і парків.

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Під час воєнного стану повна заборона відвідування лісів населенням пішки та транспорті діє майже у всіх областях України.

Як повідомляє ДСНС України, відповідно до рішення обласних військових адміністрацій, заборона на відвідування лісів стосується таких областей:

Волинської,

Вінницької,

Дніпропетровської,

Донецької,

Київської,

Черкаської,

Чернігівської,

Кіровоградської,

Миколаївської,

Запорізької,

Одеської,

Харківської,

Полтавської,

Сумської.

Заборонено відвідування лісів і в Закарпатській, Херсонській і Рівненській областях, відповідно до рішень обласних адміністрацій. У Львівській області, як повідомляє Мостиська міська рада, заборонено відвідування лісів Яворівського району.

Попри те, що заборони відвідувати інші ліси Львівської області пішки немає, у разі пожежної небезпеки може бути повна заборона відвідування лісу. Окрім того, окрема заборона може вводитися міською радою.

Чи можна розпалювати багаття у лісі

Згідно з чинними законодавством України, розведення багаття заборонено в лісах і паркових ділянках. Окрім цього, забороняється залишати непогашені сірники та недопалки, залишати ганчір'я, просочене горючими речовинами, випалювати траву тощо.

За порушення вимог пожежної безпеки, відповідно до статті 77 КУпАП настає адміністративна відповідальність. Тож порушення карається штрафом від 1530 до 4590 гривень (для громадян) і від 4590 до 15 300 гривень для посадовців.

Де можна палити вогнище

Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.

Крім того, у багатьох парках є спеціально облаштовані зони для шашлику, навіть з альтанками – іноді оренда місця платна, проте може й бути безкоштовною.

Зверніть увагу! Дізнатися, де саме дозволено готувати шашлики, можна у адміністрації парку або голови територіальної громади. Проте мангал варто ставити якомога далі від дерев і неодмінно гасити після себе полум'я, уникаючи потрапляння вогню на траву.