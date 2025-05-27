Поляки задоволені: готуються переговори про нову торгівельну угоду між ЄС та Україною

З 6 червня цього року Євросоюз має повернути квоти на українські сільгосптовари. Щодо цього вже готуються переговори, а більшість країн, зацікавлених у цих квотах вже задоволені їх запровадженням.

Переговори щодо повернення квот почалися

Варшава задоволена відновленням із 6 червня 2025 року квот на імпорт агропродукції з України до ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ". Розпочинаються переговори між Європейським Союзом та Україною щодо нової торгівельної угоди, а їхній перебіг залежатиме від ситуації на фронті.

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Про це перед засіданням Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства заявив у понеділок у Брюсселі міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський.

Зараз ми повертаємося до товарообміну, передбаченого Угодою про асоціацію. Ці обсяги дуже вигідні для нас, оскільки квоти на імпорт сільськогосподарської продукції з України є дуже низькими,

– заявив Сєкєрський.

Польський міністр зазначив, що у торгівлі ЄС з Україною має бути "збережена рівновага", а Україна повинна почати виробляти агропродукцію за європейськими стандартами.

Польські фермери та польські споживачі також підтримують те, щоб ці товари в якісному відношенні відповідали товарам, які ми виробляємо в Європі,

– наголосив Сєкєрський.

Урядовець додав, що це приведе до "зростання цін на українські товари" в ЄС.

Якщо вони не використовуватимуть усі заборонені в Євросоюзі засоби, а вони їх зараз використовують, то виробничі витрати також зростуть,

– констатував Сєкєрський.

Важливо! Міністр також повідомив, що триває підготовча фаза до переговорів щодо укладення нової торгівельної угоди між ЄС та Україною, які вестиме Єврокомісія. Він додав, що їх перебіг залежатиме також від ситуації на фронті. За його словами, треба враховувати, що залежно від воєнної ситуації дискусія щодо ступеня відкритості та лібералізації європейського ринку для українських товарів може мати різний характер.