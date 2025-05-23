Євросоюз проти українських аграріїв

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран пояснив у коментарі 24 Каналу, що у Європі відбуваються вибори, наприклад, на виборах у сусідній Румунії виграв більш проукраїнський кандидат. Однак вибори в Польщі, яка також є сусідкою для України, все ще тривають.

Читайте також Прощавай торговельний безвіз з ЄС: які українські товари будуть під ударом

У Польщі є два кандидати: один поміркований, який ставиться до України позитивно, а є, образно кажучи, антиукраїнський. І ось ці пільги, при тому, що, з економічного погляду, вони не так сильно впливають на Польщу, розігруються активною політичною картою. І це відбувається і у великих країнах,

– говорить експерт.

Ця пільга, за його словами, з економічної категорії стала політичною. І саме у цьому проблема, адже питання про пільги використовуються антиукраїнськими та проросійськими політиками. Вони підбурюють виборців, говорячи що їхні податки йдуть на фінансування України.

Тому тут питання не стільки економічне, скільки вже політичне. І зараз потрібно зробити так, щоб допомогти Україні, але й не викликати антиукраїнських настроїв,

– зауважує Непран.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин натомість у коментарі 24 Каналу додав, що Європа охороняє свій внутрішній аграрний ринок. На сьогодні середній дохід європейського фермера на 70% складається із дотацій.

Важливо! Таким чином, на думку економіста, вони не хочуть пускати будь-кого на європейський ринок просто тому, що таким чином будуть страждати їхні фермери.