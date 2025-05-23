Евросоюз против украинских аграриев

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран объяснил в комментарии 24 Каналу, что в Европе проходят выборы, например, на выборах в соседней Румынии выиграл более проукраинский кандидат. Однако выборы в Польше, которая также является соседкой для Украины, все еще продолжаются.

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В Польше есть два кандидата: один умеренный, который относится к Украине положительно, а есть, образно говоря, антиукраинский. И вот эти льготы, при том, что, с экономической точки зрения, они не так сильно влияют на Польшу, разыгрываются активной политической картой. И это происходит и в больших странах,

– говорит эксперт.

Эта льгота, по его словам, с экономической категории стала политической. И именно в этом проблема, ведь вопрос о льготах используются антиукраинскими и пророссийскими политиками. Они подстрекают избирателей, говоря что их налоги идут на финансирование Украины.

Поэтому здесь вопрос не столько экономический, сколько уже политический. И сейчас нужно сделать так, чтобы помочь Украине, но и не вызвать антиукраинских настроений,

– замечает Непран.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в свою очередь в комментарии 24 Канала добавил, что Европа охраняет свой внутренний аграрный рынок. На сегодня средний доход европейского фермера на 70% состоит из дотаций.

Важно! Таким образом, по мнению экономиста, они не хотят пускать кого-либо на европейский рынок просто потому, что таким образом будут страдать их фермеры.