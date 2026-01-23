Польські фермери не будуть перекривати кордон: як має пройти протест

23 січня польські фермери не перекриватимуть рух у напрямку пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" на кордоні з Україною. Замість блокади вони проведуть публічне зібрання вздовж дороги без перешкод для транспорту.

Польські фермери не мають перекривати кордон під час протесту

Польські фермери 23 січня не планують блокувати дорогу до пункту пропуску "Долгобичув-Угринів", а обмежаться публічним зібранням на узбіччі, повідомляє "Укрінформ". У разі спроби перекриття руху місцева влада та поліція мають намір припинити акцію.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць після зустрічі з представниками польської влади та правоохоронних органів. За його словами, фермери отримали дозвіл виключно на проведення зібрання вздовж дороги і були попереджені про недопустимість блокади.

Генконсул також наголосив, що українська дипломатична установа перебуває на постійному зв'язку з польською владою та поліцією, аби не допустити затримок у постачанні допомоги в Україну, особливо в умовах енергетичної кризи через російські обстріли.

Зверніть увагу! Акції протесту польських фермерів пов'язані з їхнім невдоволенням умовами імпорту української агропродукції, які вони вважають неконкурентними, а також із підписанням торгівельної угоди між ЄС та країнами Меркосур.

