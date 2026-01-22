Фермери з Польщі хочуть протестувати на кордоні

Польські фермери мають намір 23 січня розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, посилаючись на інформацію від польської сторони.

За наявними даними, блокування автошляху, що веде до пункту пропуску з польського боку, заплановане з 11 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин за польським часом.

Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня,

– зазначили у відомстві.

У Державній прикордонній службі України закликали перевізників враховувати можливі ускладнення руху транспорту та заздалегідь обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.

