Фермеры из Польши хотят протестовать на границе
Польские фермеры намерены 23 января начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов" на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, ссылаясь на информацию от польской стороны.
По имеющимся данным, блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска с польской стороны, запланировано с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по польскому времени.
В общем сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня 23 января,
– отметили в ведомстве.
В Государственной пограничной службе Украины призвали перевозчиков учитывать возможные осложнения движения транспорта и заранее выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы.
Посол Украины в Польше: большинство аграрных споров между странами являются искусственными
Посол Василий Боднар ранее сообщал, что около 80% аграрных проблем между Украиной и Польшей являются искусственными, созданными для раздора производителей.
При этом товарообмен между Украиной и Польшей вырос на 7,7% в 2023 году, достигнув 13 миллиардов долларов, причем Украина активно импортирует польскую продукцию, необходимую во время войны.