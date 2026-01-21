Проблеми між Польщею та Україною не є проблемами

Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що близько 80 відсотків "проблем" в аграрній сфері у відносинах між Україною та Польщею є надуманими та спрямованими на те, щоб посварити виробників обох країн, повідомляє "Укрінформ". За його словами, нині між Києвом і Варшавою сформувався новий рівень взаємин, заснований на рівноправному та відповідальному партнерстві.

Обидві держави краще усвідомлюють власну роль у світі, розуміють, де можуть бути корисними одна одній, а де виступають конкурентами, зокрема у сільському господарстві, яке є чутливою темою для обох сторін. Дипломат звернув увагу, що минулого року, на відміну від 2023 – 2024 років, блокування спільного кордону не відбувалося. Це стало можливим завдяки налагодженому постійному діалогу між міністерствами сільського господарства України та Польщі.

Зверніть увагу! За словами Боднара, майже щомісяця проводилися зустрічі – онлайн або офлайн, під час яких сторони звіряли статистику, аналізували реальні обсяги торгівлі та знаходили рішення проблем, які раніше здавалися нерозв'язними. Він підкреслив, що більшість конфліктів є результатом спекуляцій, медійного тиску або спроб штучно загострити ситуацію, тоді як реальні питання становлять лише близько 20 відсотків і можуть бути вирішені.

Посол також повідомив, що за три квартали минулого року товарообмін між Україною та Польщею зріс на 7,7 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2024 року і досяг 13 мільярдів доларів. З них 9,3 мільярда доларів припало на імпорт з Польщі до України, а 3,7 мільярда доларів – на експорт з України до Польщі.

Важливо! За його оцінками, загальний обсяг взаємної торгівлі за підсумками року може сягнути 16–17 мільярдів доларів. Водночас Україна активно закуповує в Польщі продукцію, необхідну для функціонування країни в умовах війни, зокрема паливо, газ та електроенергію, які нині постачаються у значних обсягах.

