Загальне виробництво скорочується, але бізнес тримає позиції

Українські господарства всіх категорій у березні 2026 року виробили 496,2 тисячі тонн молока-сировини, що на 59,7 тисячі тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Асоціація виробників молока. У відсотковому вимірі падіння склало 10,7 відсотка.

Дивіться також Масло дешевшає: що відбувається на ринку і чого чекати далі

За підсумками першого кварталу 2026 року обсяг виробництва досяг 1,31 мільйона тонн, що на 144,3 тисячі тонн менше, ніж торік, і на 236,8 тисячі тонн менше, ніж у четвертому кварталі 2025 року.

Структура виробництва продовжує змінюватися: частка аграрних підприємств становить 58 відсотків, тоді як господарства населення забезпечують 42 відсотки загального обсягу.

Цікаво! Підприємства у березні виробили 285,8 тисячі тонн молока, що на 4,9 відсотка більше, ніж рік тому. За перші три місяці року вони наростили виробництво до 805,3 тисячі тонн, продемонструвавши стабільне зростання як у річному, так і квартальному вимірах.

Господарства населення скорочують надої

На противагу бізнесу, господарства населення суттєво зменшили виробництво. У березні їхні надої склали 210,4 тисячі тонн, що на 25,8 відсотка менше, ніж у березні 2025 року.

У січні – березні 2026 року, за даними Держстату, цей сегмент виробив 510 тисяч тонн молока, що на 165,8 тисячі тонн менше, ніж торік, і на 240,9 тисячі тонн менше, ніж у попередньому кварталі.

Водночас у низці регіонів аграрні підприємства нарощують виробництво. Найбільше зростання зафіксовано у Рівненській області — на 30 відсотків. Також позитивну динаміку показали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Миколаївська, Волинська, Черкаська, Хмельницька та Київська області.

Україна більше купує, ніж продає: що відбувається на ринку молочки?

У березні 2026 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі молочними продуктами України склав 57,63 мільйона доларів США, з імпортом у 32,5 мільйона доларів США та експортом у 25,1 мільйона доларів США.

Негативне сальдо торгівлі молочними продуктами поглибилося до мінус 7,4 мільйона доларів, з помітними змінами в структурі експорту, де частка сирів зросла до 24%, а молочної сироватки в імпорті збільшилася до 5,6%.

Експерти зазначають, що така динаміка свідчить про структурні зміни на ринку та посилення залежності від імпортної продукції.