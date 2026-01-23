Польські фермери не мають перекривати кордон під час протесту

Польські фермери 23 січня не планують блокувати дорогу до пункту пропуску "Долгобичув-Угринів", а обмежаться публічним зібранням на узбіччі, повідомляє "Укрінформ". У разі спроби перекриття руху місцева влада та поліція мають намір припинити акцію.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць після зустрічі з представниками польської влади та правоохоронних органів. За його словами, фермери отримали дозвіл виключно на проведення зібрання вздовж дороги і були попереджені про недопустимість блокади.

Генконсул також наголосив, що українська дипломатична установа перебуває на постійному зв'язку з польською владою та поліцією, аби не допустити затримок у постачанні допомоги в Україну, особливо в умовах енергетичної кризи через російські обстріли.

Зверніть увагу! Акції протесту польських фермерів пов'язані з їхнім невдоволенням умовами імпорту української агропродукції, які вони вважають неконкурентними, а також із підписанням торгівельної угоди між ЄС та країнами Меркосур.

