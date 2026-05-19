Переробники відмовляються від соняшнику: що відбувається на ринку олійних

Українські переробники дедалі частіше скорочують або зупиняють роботу через високі ціни на соняшник і слабку маржу. Частина підприємств уже переходить на ріпак та сою, очікуючи активізації продажів залишків сировини на початку літа.

Перероблювання соняшнику втрачає прибутковість

В Україні соняшник нині переробляють переважно ті підприємства, які сформували запаси сировини ще у березні – квітні. Заводи, що не встигли закупити необхідні обсяги у той період, дедалі частіше змушені зупиняти виробництво або переорієнтовуватися на інші культури, розповів в інтерв'ю Latifundist.com співзасновник і партнер Sunstone Brokers Сергій Репецький.

За його словами, нинішні ціни на соняшник фактично позбавили переробників прибутку.

За такої ціни на соняшник маржі перероблювання немає. Для багатьох заводів зараз справді вигідніше стояти, ніж переробляти,

– пояснив експерт.

Він зазначив, що навіть у режимі простою підприємства несуть фіксовані витрати – орієнтовно 9–10 доларів США на тонні, які включають зарплати та інші постійні платежі. Водночас робота за нинішніх умов може приносити значно більші збитки.

Чому частина заводів переходить на ріпак?

За словами Сергія Репецького, робота з дорогим соняшником здатна генерувати мінус 20–25 доларів США на тонні продукції.

Тому виникає просте питання: навіщо генерувати мінус 20–25 доларів США, якщо можна згенерувати мінус 9–10 і стояти?,

– зауважив він.

Саме тому частина підприємств обирає економічно раціональнішу модель – тимчасову зупинку або перехід на інші культури. На ринку ще залишаються невеликі партії ріпаку, а ціни на ріпакову олію, особливо на польському кордоні, поки дозволяють працювати з позитивною рентабельністю.

Експерт додає, що купувати соняшник за цінами 33–34 тисячі гривень за тонну можуть дозволити собі переважно великі вертикально інтегровані компанії, які мають довший ланцюг доданої вартості – зокрема бізнеси у м'ясному чи молочному сегментах. Для незалежних переробників така економіка часто виявляється невигідною.

Ціни на соняшник знижуються, але пропозиція залишається слабкою

Додатковим фактором для ринку стала нестабільна ситуація у секторі рослинної олії. За даними аналітиків "АПК-Інформ", минулого тижня на ринку соняшнику переважала тенденція до зниження цін.

Втім, експерти зазначають, що коригування було помірним, а частина компаній узагалі не змінювала закупівельні ціни.

Ба більше, у випадку появи великих партій сировини окремі переробники були готові платити більше,

– повідомляють аналітики.

Ціни попиту стартували від 31 500 – 31 800 гривень за тонну на умовах СРТ-підприємство, тоді як фактичні закупівлі відбувалися переважно у діапазоні 32 000 – 33 300 гривень за тонну. Водночас пропозиція соняшнику залишалася обмеженою.

Зверніть увагу! На думку Репецького, основні залишки культури зараз зосереджені у фермерів середнього масштабу. Однак утримувати соняшник вони довго не будуть, адже наближається сезон збирання ріпаку та ячменю. Тому перша половина червня може стати періодом активного розпродажу залишків і певного пожвавлення на ринку сировини.

Раніше ми повідомляли, що загалом на українському ринку спостерігається падіння вартості соняшника.

Ціни на соняшник в Україні впали на 1000 – 1500 гривень за тонну через надлишок пропозиції та зниження попиту.

Українські переробники скоротили закупівлі через падіння маржі переробки та призупинення роботи заводів через обстріли.

На внутрішньому ринку ситуацію погіршує падіння маржі переробки. Частина заводів на півдні України також призупинила роботу через російські обстріли, що додатково зменшило попит на сировину.