Урожай томатів на перероблення в Україні прогнозують на тогорічному рівні

Несприятливі погодні умови й заморозки, що накрили всю Україну навесні істотно не вплинули на цьогорічний урожай томатів на перероблення. Цих овочів мають зібрати приблизно на рівні з минулим роком.

Збір томатів в Україні залишиться на сталому рівні

Виробництво томатів на перероблювання в Україні поточного року очікується на рівні 550 тисяч тонн (на рівні минулого року), повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз Всесвітньої ради з перероблення томатів (World Processing Tomato Council, WPTC). Усі томати, за словами фахівців, були висаджені за графіком або з незначними затримками.

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На цю мить загальна площа посівів достатня для забезпечення прогнозованого обсягу перероблювання в 550 тисяч тонн,

– уточнили в організації.

У WPTC зауважили, що нічні заморозки у квітні – травні частково пошкодили ранні насадження – деякі рослини були втрачені, в той час, як більшість із них добре відновлюються.

Дощі в травні спричинили невеликі затримки з пересадкою, але в цілому мали мінімальний вплив на графік,

– зазначили спеціалісти.

Важливо! За їхніми словами, червнева погода була типовою для сезону, і розвиток томатів відбувається нормально. Рівень бур'янів та комах знаходиться в межах стандартного для цієї пори року рівня. Перероблення, за прогнозом, має розпочатися в першій декаді серпня.