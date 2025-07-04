Як зміниться вартість огірків найближчим часом

Вартість огірків в Україні знижується, а у продажу побільшало тепличних овочів і вже з'являються ґрунтові, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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На цю мить гуртова ціна коливається від 25 до 35 гривень за кілограм. Ціна майже відповідає тогорічному рівню. Тепличні комбінати збільшили свою пропозицію на ринку,

– зазначає експерт.

Щодо огірків з відкритого ґрунту, то, на думку аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максима Гопки, їхня пропозиція збільшиться вже незабаром.

Зверніть увагу! Експерт прогнозує, що ціна таких огірків становитиме 30 – 45 гривень за кілограм гуртом, а в роздрібних мережах – від 50 до 70 гривень за кілограм.