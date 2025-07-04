Как изменится стоимость огурцов в ближайшее время

Стоимость огурцов в Украине снижается, а в продаже стало больше тепличных овощей и уже появляются грунтовые, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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На данный момент оптовая цена колеблется от 25 до 35 гривен за килограмм. Цена почти соответствует прошлогоднему уровню. Тепличные комбинаты увеличили свое предложение на рынке,

– отмечает эксперт.

Относительно огурцов из открытого грунта, то, по мнению аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, их предложение увеличится уже вскоре.

Обратите внимание! Эксперт прогнозирует, что цена таких огурцов составит 30 – 45 гривен за килограмм оптом, а в розничных сетях – от 50 до 70 гривен за килограмм.