Приїхала з однією сумкою: переселенка з Херсонщини створила полуничне господарство

Після вимушеного переїзду з Херсонщини Світлана Ярошенко змогла не лише облаштувати нове життя, а й створити власне ягідне господарство на Хмельниччині. За два роки жінка, яка раніше не займалася садівництвом професійно, виростила полуницю у шести теплицях.

Від евакуації до власного господарства

Світлана Ярошенко, яка була змушена залишити рідну Херсонщину через війну, змогла розпочати нове життя на Хмельниччині та побудувати власну справу, повідомляє "Суспільне". Сьогодні жінка вирощує полуницю у шести теплицях і планує розширювати господарство.

За словами Світлани, війна кардинально змінила її життя.

Я так приїхала із однією сумкою, а тепер у мене є господарство. Життя поділилося на "до" і "після",

– згадує жінка.

До повномасштабного вторгнення вона жила на околиці Нової Каховки та понад 20 років працювала на місцевому хлібозаводі. Після переїзду придбала будинок на Хмельниччині й вирішила спробувати себе у новій сфері.

Теплиці стали сімейною справою

Першу теплицю Світлана встановила завдяки грантовим коштам. Ще дві стали подарунком від дітей, а решту вона облаштувала власним коштом.

Жінка розповідає, що підтримка родини стала важливою частиною нового старту.

Я просила старшого сина про теплицю, а він мені дві поставив. Цього разу ще й мотоблок купив,

– ділиться вона.

Господарством Світлана займається переважно самостійно. Каже, що робота в теплицях потребує багато часу та сил, однак приносить задоволення: "Як тільки зранку зайшла – можу цілодобово бути в теплицях. Тут трава росте швидше, ніж полуниця".

Полуниця стала новою сторінкою життя

Попри відсутність практичного досвіду у вирощуванні полуниці, жінка поступово освоїла всі нюанси роботи. Вона добре знала, як вирощують ягоди на Херсонщині, але умови на Хмельниччині виявилися зовсім іншими.

За словами Світлани, місцевий клімат потребує інших підходів до догляду за рослинами.

На Херсонщині сухо й піски, а тут більше дощів і дуже родюча земля. Для полуниці доводиться додавати пісок,

– пояснює вона.

Свою продукцію жінка продає на ринку та місцевим жителям. Найбільше її мотивує позитивна реакція покупців.

Робота з полуницею дуже затягує. Радує те, що моя продукція подобається людям,

– каже Світлана.

У майбутньому вона планує розширювати господарство та готова ділитися власним досвідом із тими, хто теж хоче спробувати себе у ягідництві.