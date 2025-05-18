Чи лишиться переважне право за орендарем, якщо він не повідомив про закінчення договору

В Україні передбачене переважне право на укладення договору з орендарем, який користується землею на цей момент. Водночас багато власників землі цікавляться, чи зникає це право, якщо орендар не повідомив власника у передбачений законом термін про завершення терміну оренди.

Навіщо орендарю попереджати власника за 30 днів

Переважне право означає, що чинний орендар має перевагу перед іншими потенційними орендарями при укладенні нового договору оренди після завершення попереднього за умови належного виконання обов'язків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проєкт договору.

Що, якщо орендар пропустив потрібний строк

У такому випадку переважне право вважається втраченим, оскільки вчасне повідомлення орендодавця є однією з обов'язкових умов для можливості реалізувати своє переважне право.