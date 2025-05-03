Що робити, якщо площа землі зменшилась при її оформленні із сертифіката

Землекористувачі в Україні доволі часто користуються своїми ділянками десятки років, не оформлюючи їх у власність. Однак ті, хто вирішив приватизувати свою землю іноді зіштовхуються з тим, що їх землі раптом стає менше.

Чому площа земельної ділянки зменшилась

Багато власників паїв чи городів стикаються з тим, що при оформленні права власності площа ділянки виявляється меншою, ніж вказано у старому сертифікаті на землю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Причини зменшення площі земельної ділянки можуть бути доволі різноманітними:

Точні заміри за допомогою GPS. Раніше площу визначали приблизно, часто без точних вимірів. Сучасна геодезія використовує супутникові технології, які дають реальні цифри. Через це виявляються розбіжності.

Раніше площу визначали приблизно, часто без точних вимірів. Сучасна геодезія використовує супутникові технології, які дають реальні цифри. Через це виявляються розбіжності. Похибки старих документів. Сертифікати на землю видавались у 90-х роках, часто без точного плану меж. Дані були орієнтовними, і зараз виправляються на фактичні.

Сертифікати на землю видавались у 90-х роках, часто без точного плану меж. Дані були орієнтовними, і зараз виправляються на фактичні. Накладення ділянок. Під час уточнення меж може з’ясуватись, що частина землі “накладається” на сусідню ділянку або на землі загального користування. Їх відрізають.

Під час уточнення меж може з’ясуватись, що частина землі “накладається” на сусідню ділянку або на землі загального користування. Їх відрізають. Вилучення частини ділянки. Іноді при уточненні виявляється, що частина землі зайнята дорогою, лісосмугою або водним об’єктом. Таку площу вилучають.

Іноді при уточненні виявляється, що частина землі зайнята дорогою, лісосмугою або водним об’єктом. Таку площу вилучають. Зміна кадастрової структури. В окремих випадках ділянки автоматично коригуються відповідно до нових кадастрових планів і зонування.

Як діяти у таких випадках

Перш за все фахівці рекомендують замовити детальну технічну документацію, щоб чітко бачити, де проходять межі. Далі необхідно перевірити кадастрову карту та, можливо, ініціювати погодження меж із сусідами.

У будь-якому разі не лишнім буде проконсультуватися з фахівцем. Іноді можна відстояти свою площу в судовому порядку.

Важливо! Зменшення площі не завжди є помилкою. Часто це результат уточнення реальної ситуації на місцевості.