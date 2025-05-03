Що робити, якщо площа землі зменшилась при її оформленні із сертифіката
- Зменшення площі земельної ділянки при оформленні власності може бути спричинене точнішими GPS-замірами, похибками старих документів, накладенням ділянок або зміною кадастрової структури.
- Рекомендується замовити детальну технічну документацію, перевірити кадастрову карту й проконсультуватися з фахівцем, а у разі необхідності відстоювати площу в суді.
Землекористувачі в Україні доволі часто користуються своїми ділянками десятки років, не оформлюючи їх у власність. Однак ті, хто вирішив приватизувати свою землю іноді зіштовхуються з тим, що їх землі раптом стає менше.
Чому площа земельної ділянки зменшилась
Багато власників паїв чи городів стикаються з тим, що при оформленні права власності площа ділянки виявляється меншою, ніж вказано у старому сертифікаті на землю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
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Причини зменшення площі земельної ділянки можуть бути доволі різноманітними:
- Точні заміри за допомогою GPS. Раніше площу визначали приблизно, часто без точних вимірів. Сучасна геодезія використовує супутникові технології, які дають реальні цифри. Через це виявляються розбіжності.
- Похибки старих документів. Сертифікати на землю видавались у 90-х роках, часто без точного плану меж. Дані були орієнтовними, і зараз виправляються на фактичні.
- Накладення ділянок. Під час уточнення меж може з’ясуватись, що частина землі “накладається” на сусідню ділянку або на землі загального користування. Їх відрізають.
- Вилучення частини ділянки. Іноді при уточненні виявляється, що частина землі зайнята дорогою, лісосмугою або водним об’єктом. Таку площу вилучають.
- Зміна кадастрової структури. В окремих випадках ділянки автоматично коригуються відповідно до нових кадастрових планів і зонування.
Як діяти у таких випадках
Перш за все фахівці рекомендують замовити детальну технічну документацію, щоб чітко бачити, де проходять межі. Далі необхідно перевірити кадастрову карту та, можливо, ініціювати погодження меж із сусідами.
У будь-якому разі не лишнім буде проконсультуватися з фахівцем. Іноді можна відстояти свою площу в судовому порядку.
Важливо! Зменшення площі не завжди є помилкою. Часто це результат уточнення реальної ситуації на місцевості.