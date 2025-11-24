Україна придбала у Польщі рекордну кількість картоплі

Польща цьогоріч експортувала рекордну кількість картоплі за сезон. Найбільше продукції у 2025 році поляки продали в Україну.

Україна рекордно закупилась картоплею у поляків

У 2025 році Польща встановила рекорд експорту картоплі, відвантаживши на зовнішні ринки понад 107 тисячі тонн продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на FreshPlaza. Найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортного виторгу.

З січня по серпень 2025 року Польща відправила на зовнішні ринки 107,54 тисячі тонн картоплі, йдеться у SadyOgrody. Найбільші покупці:

Україна – 57,11 тисячі тонн;

– 57,11 тисячі тонн; Румунія – 11,9 тисячі тонн;

Молдова – 9,92 тисячі тонн;

Білорусь – 6,52 тисячі тонн;

Німеччина – 5,63 тисячі тонн;

Італія – 5,01 тисячі тонн;

Словаччина – 2,78 тисячі тонн;

Латвія – 2,4 тисячі тонн;

Іспанія – 1,25 тисячі тонн;

Велика Британія – 820 тонн.

Експортний виторг за цей період склав 151,99 мільйона злотих (30,4 мільйона євро), що значно перевищує тогорічні показники (110,04 мільйона злотих або 22,0 мільйона євро). Майже половину доходів забезпечив український ринок – 73,94 мільйона злотих (14,8 мільйона євро).

Водночас імпорт картоплі до Польщі перевищує експорт: за вісім місяців завезено 171,69 тисячі тонн на суму близько 55,2 мільйона євро, основним постачальником була Німеччина.

