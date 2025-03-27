Українські деревообробники скаржаться на блокування Польщею експорту

Польські митники з 15 березня не пропускають українські вантажівки, що перевозять продукцію деревообробки. Вантажі не пропускають навіть попри наявність всіх необхідних документів і дотримання процедур.

Поляки блокують українську деревину

Компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації скаржаться, що з 15 березня польська митниця фактично блокує вантажівки, які перевозять продукцію українських деревообробників, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЄБА.

Читайте також Чи можна забрати на дрова гілки, які обрізали і залишили комунальники

За попередньою інформацією, поляки зупиняють вантажі для перевірки походження сировини, що використовується українськими виробниками, зокрема на дотримання санкційного режиму.

Водночас жодних конкретних претензій щодо невідповідності документів або виявлених порушень від польських митних органів компаніям-членам комітету деревообробної та меблевої галузі асоціації наразі не надано.

Товар блокують попри всі необхідні документи

ЄБА стверджує, що українські деревообробні підприємства на вимогу польських митників надають весь пакет документів, які, зокрема, підтверджують відсутність факту використання сировини російського або білоруського походження.

Попри це, станом на 26 березня затримання і блокування вантажів триває. Внаслідок цього компанії змушені сплачувати додаткові кошти за простій і змінювати сформований логістичний ланцюг.

Важливо! У ЄБА наголошують, що ситуація, що склалася, створює серйозні загрози для деревообробної галузі України. Вітчизняний деревообробний бізнес майже повністю орієнтований на експорт. Блокування призводить до прямих втрат валютного виторгу, що завдає мільйонних збитків як компаніям, так і державному бюджету України.

Зупинка експорту серйозно шкодить українським виробникам

Тривале блокування вантажів, попереджають експерти, може призвести до зупинки виробництва, втрати експортних контрактів, масових скорочень працівників, недоотримання податкових надходжень до бюджету всіх рівнів.

З огляду на це Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду, МЗС, Мінекономіки з проханням посприяти з'ясуванню причин блокування та пошуку шляхів розв'язання цієї проблеми.

В ЄБА зазначають: це не перший випадок обмеження українського експорту. У 2023 та 2024 роках подібні дії польських митних органів вже призвели до втрати значної частини клієнтів українських виробників на європейському ринку.