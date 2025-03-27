Поляки блокируют украинскую древесину

Компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации жалуются, что с 15 марта польская таможня фактически блокирует грузовики, которые перевозят продукцию украинских деревообработчиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБА.

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По предварительной информации, поляки останавливают грузы для проверки происхождения сырья, используемого украинскими производителями, в частности на соблюдение санкционного режима.

В то же время никаких конкретных претензий относительно несоответствия документов или выявленных нарушений от польских таможенных органов компаниям-членам комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли ассоциации пока не предоставлено.

Товар блокируют несмотря на все необходимые документы

ЕБА утверждает, что украинские деревообрабатывающие предприятия по требованию польских таможенников предоставляют весь пакет документов, которые, в частности, подтверждают отсутствие факта использования сырья российского или белорусского происхождения.

Несмотря на это, по состоянию на 26 марта задержание и блокирование грузов продолжается. Вследствие этого компании вынуждены платить дополнительные средства за простой и менять сложившуюся логистическую цепь.

Важно! В ЕБА отмечают, что ситуация, сложившаяся, создает серьезные угрозы для деревообрабатывающей отрасли Украины. Отечественный деревообрабатывающий бизнес почти полностью ориентирован на экспорт. Блокировка приводит к прямым потерям валютной выручки, что наносит миллионные убытки как компаниям, так и государственному бюджету Украины.

Остановка экспорта серьезно вредит украинским производителям

Длительное блокирование грузов, предупреждают эксперты, может привести к остановке производства, потери экспортных контрактов, массовых сокращений работников, недополучения налоговых поступлений в бюджет всех уровней.

Учитывая это Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству, МИД, Минэкономики с просьбой посодействовать выяснению причин блокировки и поиска путей решения этой проблемы.

В ЕБА отмечают: это не первый случай ограничения украинского экспорта. В 2023 и 2024 годах подобные действия польских таможенных органов уже привели к потере значительной части клиентов украинских производителей на европейском рынке.