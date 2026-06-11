Румунія готується до рекордного врожаю ріпаку: як це вплине на ринок ЄС

Ринок ріпаку в Чорноморсько-Дунайсько-Балканському регіоні розпочинає новий сезон на тлі змін у торговельних потоках та посилення ролі переробки. Додаткову підтримку цінам забезпечує високий попит з боку виробників біодизеля та рослинних олій.

Ринок дедалі більше орієнтується на продукцію з доданою вартістю

Аналітики "УкрАгроКонсалт" відзначають, що в новому сезоні на ринку ріпаку посилюється тенденція до розвитку переробки. Учасники ринку все більше уваги приділяють виробництву біодизеля та експорту рослинних олій замість продажу сировини.

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Така трансформація відбувається на тлі зростання попиту на біопаливо в Європейському Союзі. Додатковим фактором підтримки ринку залишається нестабільність на енергетичних ринках, що стимулює інтерес до альтернативних джерел енергії та сировини для їх виробництва.

Румунія може встановити новий рекорд виробництва

Одним із головних гравців ринку залишається Румунія, яка зміцнює свої позиції серед постачальників ріпаку до країн ЄС. За прогнозами, цьогорічний урожай у країні може досягти близько 2,6 мільйона тонн, що стане рекордним показником.

Високий попит з боку європейських переробників сприяє збереженню інтересу до румунської продукції. Перевагами країни залишаються значні посівні площі, хороші перспективи врожайності та вигідне географічне розташування, що полегшує логістику до основних ринків збуту.

Попри наближення жнив, ринок демонструє стійкість, а ціни на ріпак залишаються на відносно високому рівні. Важливу роль у цьому відіграє активний попит з боку біодизельної галузі та виробників ріпакової олії.

Експерти зазначають, що європейські компанії дедалі активніше конкурують за доступні обсяги ріпаку. Водночас учасники ринку уважно стежать за погодними умовами та темпами збиральної кампанії, які визначатимуть баланс пропозиції та подальшу цінову динаміку в сезоні.

Кабмін спростив правила для аграріїв: як тепер працюватиме експорт сої та ріпаку

Українські агровиробники та кооперативи отримають спрощений механізм підтвердження права на звільнення від експортного мита для сої та ріпаку. Уряд вирішив автоматизувати процедуру через Державний аграрний реєстр та прибрати частину бюрократичних вимог.

Перевірка продукції відбуватиметься автоматично, що має спростити процедуру для експортерів та скоротити адміністративні витрати.

Завдяки новому механізму агровиробникам більше не доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури та отримувати висновки Торгово-промислової палати для підтвердження права на пільгу.