Росія проводить найгіршу посівну пшениці за останні 8 років: погода зриває строки

Російські фермери суттєво відстають від торішніх темпів сівби ярої пшениці через надмірні опади та складні погодні умови. Аналітики попереджають, що затримка польових робіт може негативно позначитися на врожайності та експортному потенціалі країни.

Посівна пшениці в Росії суттєво відстає від торішніх показників

Станом на 26 травня російські аграрії засіяли ярою пшеницею близько 7,1 мільйона гектарів, повідомляє Bloomberg. Це приблизно на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать оцінки Міністерства сільського господарства Росії, на які посилаються місцеві трейдери.

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Хоча наприкінці травня темпи польових робіт дещо прискорилися і відставання скоротилося порівняно з першою половиною місяця, посівна кампанія все ще проходить повільніше, ніж торік.

Яра пшениця має важливе значення для російського зернового сектору, оскільки забезпечує майже третину загального виробництва пшениці в країні. Її зазвичай висівають до початку червня, а збирають урожай із серпня до жовтня.

Надмірні дощі стали головною причиною затримок

За даними російських метеорологів, у ключових регіонах вирощування зернових, зокрема в Поволжі та Сибіру, кількість опадів перевищила сезонну норму на 60 – 118%.

Через перезволоження ґрунтів фермери не можуть своєчасно виходити в поля та проводити сівбу. Аналітики зазначають, що якщо дощова погода триватиме й надалі, аграрії можуть скоротити посівні площі, а врожайність пізно засіяних культур знизиться.

Аналітикиня компанії Expana Жанна Алексахіна зауважила, що затяжна волога погода також підвищує ризики поширення хвороб посівів упродовж сезону.

Експерти не виключають подальшого скорочення площ

Керівник консалтингової компанії SovEcon Андрій Сізов назвав нинішню кампанію найповільнішою з 2018 року. Найбільші проблеми, за його словами, спостерігаються саме в Поволжі та Сибіру.

Додатковим фактором тиску стало зміцнення російського рубля, що знизило прибутковість експорту зерна. Через це частина виробників може відмовитися від розширення посівів ярої пшениці.

Голова Російського зернового союзу Аркадій Злочевський також зазначив, що для деяких господарств затримка вже стала критичною. Водночас він вважає, що можливі втрати частково здатен компенсувати врожай озимої пшениці, якщо погодні умови під час жнив залишатимуться сприятливими.

Україна завдала удару по зерновій схемі Росії: шведський суд арештував балкер Caffa

Росіяни зазнають втрат не лише на полях, а й на експортному напрямку. Особливо відчутний тиск зазнають судна, які перевозять вкрадене в Україні зерно.

Шведський суд ухвалив рішення про арешт балкера Caffa, який підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованих територій. Це перший випадок, коли іноземний суд підтримав відповідний запит української прокуратури в межах міжнародної правової допомоги.