Квітневе похолодання зупинило на тиждень посівну кампанію

В Україні через похолодання доволі сильно відстає від графіка посівна кампанія. Однак експерти стверджують, що аграрії мають надолужити це відставання.

Як вплинуло похолодання на посівну

Посівна кампанія відстає від тогорічних темпів на 200 тисяч гектар через похолодання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. Однак, за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, це не є критичним, оскільки з цього тижня аграрії працюватимуть цілодобово.

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Квітневе похолодання вплинуло на хід посівної – вона фактично на тиждень зупинилася. У порівнянні з минулим роком поки що засіяно на 200 тисяч гектар земель менше. Але в нашому масштабі, коли заплановано засіяти усіма культурами понад 13 мільйонів гектар, така затримка не є критичною та в цілому не вплине на кампанію, яка відновлюється та буде тривати цілодобово,

– сказав Висоцький.

За його словами, через холодну погоду в зоні ризику опинилося садівництво, насамперед ранні кісточкові – абрикоси та персики. Проте результат впливу похолодання на ці культури можна буде оцінити тільки за кілька тижнів.

Щодо виробництва зернових та олійних станом на сьогодні критичних наслідків від цієї погоди не спостерігається, адже період вегетації в абсолютній більшості посівів цих культур ще не відбувся,

– додав Висоцький.

За його словами, говорячи про продовольчу безпеку, загрози виробництву зернових, олійних і, відповідно борошна, хліба чи продукції тваринництва станом на сьогодні немає.